الأزهر: مشكلة الطلاق أبرز الأسئلة الواردة لركن الفتوى بمعرض الكتاب

كتب – محمود مصطفى:

شهد ركن الفتوى بجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50، إقبالا كثيفا من رواد المعرض الذين يحرصون على استفتاء علماء الأزهر في أمور دينهم ودنياهم.

وأوضح الأزهر، في بيان له الأحد، أن أبرز المسائل التي استقبلها ركن الفتوى، صباح اليوم، حول الطلاق وأسبابه، إذ قام أعضاء ركن الفتوى بالرد عليها، فضلا عن التوعية بخطورة الطلاق، وتوضيح الأسس السليمة لبناء أسرة سعيدة ومستقرة، مقدمين للأسر التوجيه والإرشاد والنصح، مع الحث على التفاهم والحوار، والتعرف على الحقوق والواجبات قبل وبعد الزواج.

وحرر أعضاء الركن استمارات للأسر التي عجزوا عن حل مشاكلهم الأسرية لتحويلها فيما بعد لوحدة لم الشمل بمركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثالث على التوالي- بجناح خاص به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك انطلاقا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.