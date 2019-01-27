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وكيل لجنة الصحة تشيد باستهداف مبادرة نور الحياة لطلبة المدارس

11:48 ص الأحد 27 يناير 2019
وكيل لجنة الصحة تشيد باستهداف مبادرة نور الحياة لطلبة المدارس

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتبت- ميرا إبراهيم:

ثمنت إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة، مبادرة نور الحياة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، والتى تساعد في توفير حياة كريمة للمواطنين وحمايتهم من التعرض لفقدان البصر.

وثمنت النائبة، اهتمام المبادرة بالكشف على طلاب المدارس في المرحلة الابتدائية، حيث أنهم الأكثر عرضة لذلك، لافتة إلى استهداف المبادرة الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي بإطلاقه مبادرة نور الحياة وقبل ذلك حياة كريمة وقبلهما مبادرة 100 مليون صحة، يجعل الجميع يشعر باهتمام الرئيس بمحدودي الدخل والتغلب على الأزمات المالية والصحية التي تواجهم.

وعلقت: "ماذا يمكن أن يكون مستقبل البلد إذا كان المرض متفشي في مواطنيه سواء فيروس سي أو ضعف بصر أو غيره، فالأساس في بناء الدولة هو مواطن صحيح بدنيا وعقليا".​

السيسي طلبة المدارس مبادرة نور الحياة الكشف على طلاب

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