" أهل السنة والجماعة" للإمام الأكبر الأكثر مبيعا بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

كتب – محمود مصطفى:

قَدِّم ركن مجلس حكماء المسلمين بجناح الأزهر الشريف في معرِض القاهرة الدولي للكتاب، عددًا من الإصدارات لكبار علماء الأزهر والعالم الإسلامي، المُحدَثين والقُدامى.

وتتنوّع الإصدارات ما بين أعمال المؤتمرات والمحاضرات، ومراجعات وتحقيقات لأبرزِ كتب الثقافة الإسلامية والفقه وأصوله؛ لذا يشهد ركن مجلس حكماء المسلمين إقبالًا واسعًا من زوّار المعرِض وطلبة العلم، الراغبين في الاستفادة من إصداراته الرصينة المُحكَمة.

وأوضح الأزهر في بيان له، صباح الأحد، "إن كتاب "أهل السنة والجماعة"، لفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، على رأس الإصدارات التي تشهد إقبالًا كبيرًا من جانب روّاد الجناح، وهو يتناول مفهوم أهل السنة والجماعة والفئات المُتضمَّنة تحت مظلّته، وأبرز مفرداته وخصائصه، فضلًا عن الركائز الفكرية والعَقَديّة لمنهج أهل السنة والجماعة، وتأكيد فضيلة الإمام الأكبر على تَبَنّي الأزهر الشريف لتلك الأسس الفكرية الوسطية، وعلى رأسها: تَحاشي تكفير المسلمين، والسعي لجمع كلمة الأمة الإسلامية وتوحيدها.

وأوضح الأزهر، أن كتاب "علم أصول الفقه"، للعلّامة الراحل الشيخ عبد الوهاب خلّاف، من كبار علماء الأزهر الشريف، ضمن الكتب الأكثر رواجًا في ركن مجلس حكماء المسلمين.

ويُقَدِّم كتاب " أصول الفقه" نظرةً شاملة للقواعد كافّةً، التي يعتمد عليها الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية، حيث تناوَلَ المؤلف دليل الكتاب والسنة والإجماع والقياس، كما تَعَرّض للأدلة المُختلَف فيها، وأفردَ بابًا خاصًّا بالقواعد الأصولية اللغوية. ويتميّز أسلوب الكتاب بالسهولة والوضوح في تقديم معلوماته؛ لأن المؤلف كتَبَه بالأساس ليستفيدَ منه طلبة كليات الحقوق بالجامعات المصرية، في فترة الخمسينيات.