بدء أعمال حفر أساسات كنيسة العلمين الجديدة (صور)

كتب- إسلام ضيف:

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، صلّى صباح أمس السبت، صلوات "تبريك" أرض كنيسة السيدة العذراء والأمير تادرس بمدينة العلمين الجديدة، تزامنًا مع بدء عمليات حفر أساسات مبنى الكنيسة التي تم تخصيص أرضها وفقًا بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء كنيسة ومسجد بالمدن الجديدة.

وأضافت الكنيسة في بيان لها اليوم الأحد، أن الأنبا باخوميوس قدم عقب انتهاء صلوات التبريك، الشكر للرئيس على إصداره هذا القرار.

وأشارت الكنيسة إلى أن مدينة العلمين الجديدة تعد -الواقعة بالكيلو 110 بطريق الأسكندرية مطروح- أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي، وهي إحدى مدن الجيل الرابع ونموذج جديد للمدن السياحية التي تحقق تنمية متكاملة بأضخم المشروعات العالمية.

وتابعت: "تتشابه المدينة مع العاصمة الإدارية الجديدة في ضخامة المشروعات العالمية التي ستقام عليها في أفضل المدن السياحية فى مصر؛ حيث تشمل مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية، وتضم مشروع المدينة التراثية على مساحة 200 فدان، وتضم (المكتبة - المتحف - الكنيسة - المسجد - الحديقة المتحفية - دار الأوبرا - الساحات - المناطق الترفيهية والتجارية والاستثمارية)".