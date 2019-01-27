رئيس السودان يصل القاهرة للقاء السيسي

كتب- طه عبيد

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، الرئيس عمر البشير رئيس جمهورية السودان، الذي يزور البلاد لمدة يوم واحد، يستقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويعقدا لقاء مشتركا في إطار حرص الزعيمين على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستكمالا لمسيرة التعاون بين مصر والسودان بناءً على نتائج الدورة الثانية للجنة العليا المصرية السودانية المشتركة، التي عقدت في أكتوبر الماضي، فضلًا عن التشاور المتبادل بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن العلاقات "المصرية – السودانية" تتسم بالسعي الدؤوب لكلا البلدين وكبار مسئوليها لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبي وادي النيل، ويؤكد الرئيسان أهمية الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية المشتركة التي تجمع بين مصر والسودان، وما يربطهما من علاقات تقوم على الاحترام المتبادل، مشددين على ضرورة العمل على تكثيف التعاون بين البلدين في شتى المجالات، والاتفاق على تنفيذ برامج محددة لضمان الوصول إلى التكامل الإستراتيجي المأمول. ​