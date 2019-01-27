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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة النقل بتحصيل مقابل إنشاء ملف بيانات لبعض خدمات النقل البحري

11:36 ص الأحد 27 يناير 2019
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة النقل بتحصيل مقابل إنشاء ملف بيانات لبعض خدمات النقل البحري

الدكتور هشام عرفات

كتبت-ياسمين محمد:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 21 الصادر اليوم الأحد، قرار هشام عرفات، وزير النقل، رقم 928 لسنة 2018، والصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2018.

ونص القرار على: "يحصل على أساس مبدأ التكلفة مقابل خدمة إنشاء ملف بيانات "ورقي/إلكتروني" لبعض خدمات قطاع النقل البحري على النحول التالي:

قرار وزارة النقل 1قرار وزارة النقل 4قرار وزارة النقل 3قرار وزارة النقل 2

هشام عرفات الجريدة الرسمية قطاع النقل البحري

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