الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة النقل بتحصيل مقابل إنشاء ملف بيانات لبعض خدمات النقل البحري

كتبت-ياسمين محمد:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 21 الصادر اليوم الأحد، قرار هشام عرفات، وزير النقل، رقم 928 لسنة 2018، والصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2018.

ونص القرار على: "يحصل على أساس مبدأ التكلفة مقابل خدمة إنشاء ملف بيانات "ورقي/إلكتروني" لبعض خدمات قطاع النقل البحري على النحول التالي: