وزيرة الصحة تترأس اجتماع "القومي للسكان" بحضور ممثلي 13 وزارة

كتب - أحمد جمعة:

تصوير- علاء أحمد:

ترأست الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماع المجلس القومي للسكان بكامل تشكيله، صباح اليوم الأحد.

وشارك في الاجتماع الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس للقومي للسكان، بحضور ممثلي 13 وزارة، و4 هيئات، و4 شخصيات عامة، هم أعضاء المجلس.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن اجتماع المجلس اليوم بكامل تشكيله، يأتي في إطار مواجهة الزيادة السكانية غير المنضبطة، والحد منها، وإعادة تفعيل الأدوار الحقيقية للمجلس الذي أسس من أجلها.

وأوضح في تصريحات للصحفيين، أن هذا اجتماعات المجلس لم تنعقد منذ عام 2014 على الرغم من أهميته، لافتا إلى أن الاجتماع تناول تفعيل دور المجلس في اعتماد سياسات سكانية تحقق أعلى معدل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار مواجهة الزيادة السكانية "غير المنضبطة".