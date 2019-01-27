​وزير الثقافة الأسبق لمصراوي: إقامة معرض الكتاب بالتجمع "نقلة حضارية"

كتب- أسامة عبد الكريم:

أكد الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام في المقر الجديد بالتجمع نقلة حضارية من حيث التنظيم والتجهيز والنظافة.

وأضاف "عرب" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن إقبال الجماهير على معرض الكتاب هذا العام يكشف مدى تشوق المصريين إلى الثقافة والمعرفة.

وعن نقل المعرض من أرض المعارض بمدينة نصر إلى مركز المؤتمرات بالتجمع الخامس، قال وزير الثقافة الأسبق: "مفرقتش كتير كلها 5 دقائق، ومقام على شارع رئيسي واسع، إضافه إلى أن تم توفير أتوبيسات لنقل الزائرين من المعرض القديم إلى الجديد".

وأشار إلى "توفير خطوط أتوبيسات لنقل الجمهور من أي مكان في القاهرة مباشرة إلى أرض المعارض بالتجمع".

جاء ذلك على هامش الاحتفال بالدكتور ثروت عكاشة ضمن ندوة بعنوان "ثروت عكاشة تجربة وإدارة" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق، والدكتور أبوالفضل بدران رئيس المجلس الأعلى للثقافة الأسبق، والدكتور جابر البلتاجي.