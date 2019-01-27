​سفير فلسطين: ثورات الربيع العربي انطلقت من الانتفاضة في غزة

كتب- محمد عاطف:

اعتبر السفير الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح، أن ثورات الربيع العربي هي في الأصل صناعة فلسطينية انطلقت من غزة خلال الانتفاضة التي استهدفت إعادة لفت الأنظار للقضية الفلسطينة وطرحها أمام العالم.

وأضاف اللوح، في ندوة "القضية الفلسطينية والتحديات الراهنة" بقاعة "ضيف الشرف، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب فى يوبيله الذهبي، أمس السبت، أن الغرب تعمد زرع النزاعات والمشاكل الداخلية بكل بلد عربي لتنشغل بشأنها الداخلي عما يحدث في فلسطين وما يحاك لها من مؤمرة، والتي استهدفت بالمقام الأول عزل غزة وتكوين دولة لها مع جزء من الأراضي المصرية بسيناء بالاتفاق مع الحركات الإخوانية.

وأضاف السفير الفلسطيني، أن "اتهام البعض لمصر بالتطبيع مع إسرائيل يهمل ويتجاهل الفارق الكبير بين مفاهيم ومسؤوليات العلاقات الدبلوماسية التي فرضتها الاتفاقيات الدولية، وبين مفهوم التطبيع".

وأشار إلى استضافة ٣ دول عربية لوفود إسرائيلية بمجالات مختلفة وهو ما لم يحدث بمصر أبدا.

وتابع: "لابد أن نحيي جيش مصر العظيم وقيادته السياسية على ما يقومون به لمحاربة الإرهاب في المنطقة، من خلال محاصرته وتصفية عناصره بشمال سيناء، ونحن شركائهم في ذلك بكل ما لدينا".

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