"نقل النواب" تناقش 3 طلبات بشأن مشروعات الطرق.. اليوم

القاهرة - مصراوي:

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعا، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة من بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بدوي دسوقي، بشأن ما أسماه "فساد وإهدار للمال العام بشركة النيل العامة للطرق الصحراوية، وتوقف المشروعات المسندة للشركة من الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحميد دمرداش، بشأن ضرورة الاهتمام بأعمال تطوير وصيانة وإضاءة شبكة الطرق القديمة بالتوازي مع شبكة الطرق الحديثة، وتوحيد جهة الإشراف على صيانتها، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن سوء وتردى حالة الطريق الدائري المار حول أسيوط بداية من كمين الطرق وحتى ميدان حديقة قرية الوسطى، مما يؤدى إلى حدوث العديد من الحوادث.

كما يتم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم نظير عبدالرحيم، بشأن الحوادث المتعددة على طريق القوصية أسيوط الزراعي بما يوجب الإسراع في ازدواج الطريق، وإعادة النظر في موقع إنشاء كوبري على النيل بمدينة ديروط ليصبح في شمال مدينة القوصية وجنوب مدينة ديروط بمحافظة أسيوط لخدمة الاقتصاد القومي.