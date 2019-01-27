افتتاح الجناح الألماني بمعرض الكتاب الدولي.. اليوم

القاهرة- مصراوي:

يفتتح اليوم الأحد، السفير الألماني بالقاهرة يوليوس جيورج لوي رسمياً الجناح الألماني بمعرض الكتاب الذي تجري فعالياته حاليا وحتى 5 فبراير المقبل - لعرض مجموعة مُختارة من الكتب المُترجمة للغة الألمانية وكذلك العربية.

وكانت السفارة الألمانية في القاهرة، دعت جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب 2019، فى دورته الـ50، إلى زيارة الجناح الألماني في المعرض، موضحه أن القراء يمكنهم التزود بمعلومات حول ألمانيا وسوق الكتب الألمانية ومعرض فرانكفورت للكتاب من خلال زيارتهم لمعرض القاهرة الدولى للكتاب.

وجاء نص دعوة السفارة الألمانية فى القاهرة: "تحية طيبة وبعد.. نتشرف بدعوة سيادتكم إلى الجناح الألمانى فى القاعة 2 - A 23 بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، وذلك فى الفترة من 23 من يناير إلى 5 من فبراير 2019، حيث يمكنكم التزود بمعلومات حول ألمانيا وسوق الكتب الألمانية ومعرض فرانكفورت للكتاب، كما يمكنكم العثور على عناوين جديدة لقوائم الكتب الخاصة بكم والبحث عن دورات لتعلم اللغة الألمانية وشراء الكتب الألمانية".