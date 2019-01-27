السيسي: "موارد الدولة لا تُلبي احتياجات 100 مليون مواطن"

كتب - أحمد جمعة:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن موارد الدولة وإمكاناتها الاقتصادية لا تلبي احتياجات 100 مليون مواطن مصري.

جاء ذلك في كلمته بالاحتفال الذي نظمه صندوق تحيا مصر، مساء السبت، لإطلاق مبادرة "نور حياة"؛ لمكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار.

وأضاف الرئيس: "أوجه التحية على الجهود التي تم بذلها ليتحرك الصندوق بهذا الشكل.. أفكر نفسي في أول لقاءاتي مع رجال الأعمال تحدثت عن الصندوق وقلت محتاجين رقم كبير قوي للمساهمة في حل مساءل الدولة غير قادرة على حلها".

وواصل: "حلمت برقم كبير قوي وأطلقنا البرنامج وبدأنا نشوف تبرعات المصريين وغير المصريين، وأقول إن أول دعم جاء من خارج مصر".

وطالب الرئيس السيسي، المصريين بالتبرع لحساب صندوق تحيا مصر، أو للجمعيات الخيرية التي تساهم في تنفيذ مشروعات تنموية "ساهموا بأي رقم حتى لو كان جنيه واحد".

وقال السيسي: "الجمعيات تقوم بدور رائع، ومن فضلكم يا مصريين لا تستقل بأي حاجة ممكن تقدمها حتى لو كان جنيه؛ للمساهمة في التخفيف عن معاناة ناس كتير، إحنا شايفينهم وبالتالي عاوزين نخفف عنهم".