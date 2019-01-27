السيسي: علاج أطفال "الفشل الكلوي" بتمويل من "تحيا مصر"

كتب - أحمد جمعة:

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، صندوق "تحيا مصر" لتجهيز 100 وحدة غسيل كلوي؛ لرعاية الأطفال الذين يعانون من الفشل الكلوي.

جاء ذلك في كلمته بالاحتفال الذي نظمه صندوق تحيا مصر، مساء السبت، لإطلاق مبادرة "نور حياة".

وقال الرئيس السيسي: "محتاجين ألف وحدة غسيل كلوي، إحنا بنقول من تحيا مصر ناخد المبادرة ونجيب الألف وحدة لرعاية أطفال الغسيل الكلوي والصندوق يتولى نفقات علاج أطفال الفشل الكلوي".

وأضاف الرئيس: "صندوق تحيا مصر كانت فكرة، وبإرادة الله وبجهد المصريين وغير المصريين خرجت للنور بشكل كويس وهتتطور أكتر من كده، ومن خلال هذا اللقاء نأمل أن يكون قوة دفع لصالح مساهمات المصريين بالصندوق والمجتمع المدني؛ للتخفيف من آثار الظروف الصعبة".