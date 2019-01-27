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    السيسي يشهد احتفالية إطلاق مبادرة "نور حياة"

    12:01 ص الأحد 27 يناير 2019
    السيسي يشهد احتفالية إطلاق مبادرة "نور حياة"

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    القاهرة - مصراوي:

    شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، مساء السبت، احتفالية صندوق "تحيا مصر"، لإطلاق مبادرة (نور حياة) للعلاج المبكر ومكافحة أمراض ضعف وفقدان الإبصار.

    وبدأت مراسم الاحتفال بكلمة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، رئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، أكدت خلالها على أهمية الدور الإجتماعي ودور الصندوق في هذا الإطار.

    وأشادت بما قام به صندوق تحيا مصر، مشيرة الى أن أول من ساهم في هذا الصندوق هو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

    السيسي مبادرة نور حياة صندوق تحيا مصر فقدان الإبصار
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