"السيسي أول المتبرعين".. وزيرة الاستثمار تكشف عن مشروعات "تحيا مصر"

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان أول من تبرع للصندوق، وكان ذلك بمثابة الانطلاقة الحقيقية التي حمست المصريين بجميع فئات المجتمع للمشاركة في الصندوق.

جاء ذلك في كلمتها بالاحتفال الذي نظمه صندوق تحيا مصر، مساء السبت، بحضور الرئيس السيسي، والسيدة قرينته، ووزراء وكبار رجال الدولة، وشخصيات عامة.

وأضافت "نصر"، أن المصريين كان لديهم إدراك حقيقي لحجم المشاكل وواجهوا التحدي وقرروا المشاركة في تنمية بلدهم.

وأشادت وزيرة الاستثمار بدور سيدات مصر، في التبرع للصندوق، مضيفة: "صندوق تحيا مصر فتح باب للمشاركة بشكل مدروس ومؤسسي، ولا ننسى دور سيدات مصر عصب البلد ورمز العطاء، وأكثر من تبرع للصندوق، ليصبح مشاركا في عجلة التنمية ومساند المحتاجين ويد العون".

وأوضحت أن الصندوق ساهم في تحقيق مشروعات اقتصادية واجتماعية وتنموية، وبدأ تحقيق حياة كريمة لكل مواطن مصري.

ومن هذه المشروعات القضاء على العشوائيات وتوفير 60 ألف وحدة سكنية في الأسمرات والعسال وبشائر الخير لتغيير حياة الآلاف من المصريين وتحقيق العدالة لاجتماعية.

وقالت: "الصندوق تحرك وراح القرى في أقصى الجنوب بأسوان ومول مشروعات وفرت خدمات صحية رسمت الابتسامة على وجه كل طفل".

ولفتت إلى أن الصندوق أطلق مبادرة (بالهنا والشفا) لتحقيق الأمن الغذائي والتي استفاد منها ملايين المصريين.

كما ساهم الصندوق في مجال الصحة عن طريق توفير 600 مليون جنيه لإنهاء قوائم الانتظار وتأسيسي أول مركز إقليمي بالأقصر لمكافحة فيروس سي، بجانب المشاركة بمبادرة "100 مليون صحة" وعلاج 337 ألف مريض من فيروس سي.

وأكدت أن الصندوق وفر 564 حضانة للأطفال على مستوى الجمهورية، كما قدم مبادرات عديدة لدعم التعليم منها مساهمته في جامعة زويل بمبلغ 410 مليون جنيه، كما ساهم في إنشاء مدارس بالمناطق الجديدة البديلة للعشوائيات.

وقالت الوزيرة إن الصندوق ساهم في تأهيل الشباب للقيادة حيث تم تدريب 1500 شاب بتمويل 20 مليون جنيه.

وشارك صندوق تحيا مصر في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال برنامج "مستورة" والذي استفاد منه 25 ألف سيدة.