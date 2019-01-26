السيسي يُطلق مبادرة "نور حياة".. ومليار جنيه من "تحيا مصر" لدعمها

كتب - أحمد جمعة:

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، مبادرة "نور حياة"؛ لمكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار.

وتستهدف المبادرة الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية، ومليونين من الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير مليون نظارة طبية، وإجراء 250 ألف عملية جراحية في العيون.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها صندوق "تحيا مصر"، مساء السبت، بحضور السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة.

وقرر الرئيس السيسي تخصيص مليار جنيه من صندوق "تحيا مصر" لدعم المبادرة.