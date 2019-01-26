"شومان": رسالة الأزهر عالمية مستمدة من الدين الإسلامي

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إن من يتجول شرقًا وغربًا في دول العالم يجد حضورًا للأزهر، فرسالته عالمية لا يحدها حدود؛ لأنه يستمد رسالته من الدين الإسلامي.

جاء ذلك خلال ندوة " الأزهر .. المكانة والتأثير" التي عقدت اليوم السبت بجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمشاركة الدكتور خالد عزب رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية، والدكتور فيصل الحفيان مدير معهد المخطوطات العربية.

وأكد الدكتور عباس شومان - خلال كلمته بالندوة - أن الأزهر حين يدعو الى تجديد الخطاب الديني فهذا لأنه معني بالأمر ، مشيرًا إلى أن الأزهر عندما يتقدم بمشروع قانون مقترح فهو يأتي انطلاقًا من مسؤوليته الدعوية والاجتماعية وخبرته العلمية والدينية.

وأوضح الدكتور خالد عزب أن سبب شهرة الأزهر وبقائه أكثر من ألف عام هو التعددية ، لافتا إلى أن الأزهر يقوم بتدريس المذاهب الفقهية كلها ، كما أنه في كل الأزمنة يدعو للحداثة ويعمل دائمًا على التجديد الذي يعد سمة من سماته.

يذكر أن الأزهر الشريف يشارك للعام الثالث على التوالي بجناح خاص به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك انطلاقا من مسئولية التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة ندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن الخط العربي، فضلا عن ركن الأطفال والأنشطة والورش الفنية.