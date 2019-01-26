الجلاد: كتاب يجمع أعمال "حازم دياب" بدعم "أونا"

كتب - مصطفى علي:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، إن محبي وأصدقاء الزميل الراحل حازم دياب، بصدد إصدار كتاب يجمع كل أعماله، وسيكون بإشراف مؤسسة "أونا" التي كان يعمل بها.

جاء ذلك خلال كلمته بحفل تأبين الزميل الراحل حازم دياب، اليوم السبت، بنقابة الصحفيين، بمناسبة ذكرى ميلاده ومرور 40 يومًا على رحيله، بحضور أسرته، والإعلامي خيري رمضان، ومحمود كامل وعمرو بدر أعضاء مجلس نقابة الصحيين، وعدد من أصدقائه.

وأكد الجلاد أن أسرة حازم دياب وزملائه يتواصلون مع المؤسسة، ويبذلون جهدًا في ترتيب إصدار الكتاب قريباً.

وأضاف أنه يتمنى أن تخصص نقابة الصحفيين جائزة من جوائز التفوق الصحفي باسم "حازم دياب"، وأن تكون للشباب.

وكان الزميل حازم دياب، توفي يوم 6 ديسمبر الماضي، بعد صراع مع المرض، بأحد المستشفيات الخاصة.

وعمل "دياب" في موقع "بص وطل" قبل أن يتم غلقه، وفي مجلة "عين" مسؤولًا عن الصفحة الثقافية، ثم عمل بالموقع الإلكتروني لجريدة الوطن قبيل انطلاقه وبعد انطلاقه بشهور، ثم انتقل إلى قسم التحقيقات بالجريدة نفسها، كما عمل في قناة "أون تي في"، وعمل في مجال الإعداد التلفزيوني في برنامج "ممكن" على قناة CBC ، وعمل كاتبًا لمقال الرأي في موقع "مصراوي" وجريدة "الوطن".