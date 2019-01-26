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خيري رمضان عن حازم دياب: كان ممسكًا بالحقيقة.. ويبحث عن الحرية

08:46 م السبت 26 يناير 2019
خيري رمضان عن حازم دياب: كان ممسكًا بالحقيقة.. ويبحث عن الحرية

مجدي الجلاد وخيري رمضان في حفل تأبين الراحل حازم د

كتب - مصطفى علي:

قال الإعلامي خيري رمضان، إن الزميل الراحل حازم دياب، كان يشعر وكأن قدره قريب، وكان يقول إنه لابد أن نستغل كل دقيقة، وكان يحمل كتابه ويقرأ في كل مكان.

جاء ذلك خلال كلمته بحفل تأبين الزميل الراحل، اليوم السبت، بنقابة الصحفيين، بمناسبة ذكرى ميلاده ومرور 40 يومًا على رحيله، بحضور أسرته، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، وعدد من أصدقائه.

وأضاف رمضان: "الزميل الراحل حينما بدأ العمل بمجال الصحافة، لم يكن يبحث عن عمل، بل كان يبحث عن قيمة، وكان يبحث عن حدود الحرية".

وتابع: "انتهت حياة حازم وهو ممسكًا بالحقيقة، واستطاع أن يصل إلى اكتشاف كامل لجدول الحياة. هو ولد ليموت، وفي رحلة حياته كانت تلك الحالة الإبداعية الشفافة، التي استطاعت أن تصل بنا ونتأمل حياتنا".

ووجه "رمضان" كلمة لمحبي الزميل الراحل، قائلًا: "حازم سيحيا في نفوسنا طوال الوقت، وإذا تأملتم أين هو وماذا ترك فيجب أن تبتسموا، وكل جملة قالها حازم في الفترة الأخيرة كان لها معنى وعُمق".

وأوضح "رمضان" أن الزميل الراحل كان أقرب الناس لنفسه، وإذا كان له نجاح فحازم دياب كان له جزءًا كبيرًا فيه، خاصة في كل أعماله الإعلامية الناجحة الأخيرة، مؤكدًا أن تجربة التلفزيون المصري لم تكتمل هذه المرة لأن الزميل الراحل حازم دياب غاب عنها.

خيري رمضان حازم دياب مجدي الجلاد نقابة الصحفيين

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