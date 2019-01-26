"الجلاد" و"رمضان" يشاركان في حفل تأبين حازم دياب بـ"الصحفيين"

القاهرة - مصراوي:

نظمت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، مساء السبت، حفل تأبين للزميل الراحل حازم دياب، بمناسبة ذكرى ميلاده ومرور 40 يومًا على رحيله.

حضر حفل التأبين: الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة "أونا"، والإعلامي خيري رمضان، ومحمود كامل عضو مجلس النقابة ورئيس اللجنة الثقافية، وعمرو بدر عضو مجلس النقابة، وخالد البلشي وكيل النقابة السابق، وحسام دياب رئيس قسم التصوير بمؤسسة أونا.

وكان الزميل حازم دياب، توفي يوم 6 ديسمبر الماضي، بعد صراع مع المرض، بأحد المستشفيات الخاصة.

وعمل "دياب" في موقع "بص وطل" قبل أن يتم غلقه، وفي مجلة "عين" مسؤولًا عن الصفحة الثقافية، ثم عمل بالموقع الإلكتروني لجريدة الوطن قبيل انطلاقه وبعد انطلاقه بشهور، ثم انتقل إلى قسم التحقيقات بالجريدة نفسها، كما عمل في قناة "أون تي في"، وعمل في مجال الإعداد التلفزيوني في برنامج "ممكن" على قناة CBC ، وعمل كاتبًا لمقال الرأي في موقع "مصراوي" وجريدة "الوطن".

وللزميل الراحل العديد من القصص القصيرة، كما أنه كتب في عدد من المواقع الأخرى، كان أبرزها مقاله المؤثر في موقع "vice"، عن كيفية التعايش مع مرض السرطان وتجربته، وشعوره عندما علم بخبر إصابته بالمرض.