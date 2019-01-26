مسؤول: العاصمة الإدارية تضم أكبر أوبرا في الشرق الأوسط

كتب ـ أسامة عبد الكريم:

تصوير - محمود بكار:

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة تعد امتدادًا لشرق القاهرة، ومساحتها ضعف مساحة القاهرة، حيث تبلغ حوالي 170 ألف فدان لتصبح أكبر من دولة سنغافورة ومدينة باريس الفرنسية.

ونوه الحسيني، خلال ندوة "العاصمة الإدارية الجديدة" ضمن فعاليات اليوم الرابع لمعرض الكتاب، اليوم السبت، إلى أنه تم الانتهاء من 40% من دار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وستصبح أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط، وعلينا الانتظار حتى الانتهاء من اكتمال كافة المباني للحكم على المشروع كما حدث بعد اكتمال بناء المسجد والكاتدرائية وفندق الماسة.

وأضاف: المرحلة الأولى من المشروع مقامة على أكتر من 40 ألف فدان، وبالتالي فهي عاصمة إدارية وليست سياسية.