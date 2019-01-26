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    "الأعلى للإعلام": عقوبات مشددة حال تكرار "إساءات" مجلتي الأهلي والزمالك

    06:13 م السبت 26 يناير 2019
    "الأعلى للإعلام": عقوبات مشددة حال تكرار "إساءات" مجلتي الأهلي والزمالك

    أرشيفية

    كتب - مصطفى علي:
    أدان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الألفاظ والعبارات الخارجة التي صدرت عن مجلتي الأهلي والزمالك في حملتهما المضادة.

    وقال المجلس في بيان اليوم السبت، إن هذه الحملة تسيء إلى الناديين وتهدم رسالتيهما الرياضية والأخلاقية كما تسيء إلى الإعلام الرياضي المصري بجميع وسائله وتزكي الفتنة والشقاق والتعصب وتفسد المناخ الرياضي في أكبر ناديين في مصر.

    وأنذر المجلس، مجلة الأهلي ومجلة الزمالك، بضرورة إيقاف هذه الملاسنات فوراً والاعتذار عنها والحفاظ على لغة الحوار الرياضي، والتوقف عن تلك التوجهات التي تسهم في إثارة الفتن وتعميق التعصب البغيض.

    وطلب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من الناديين التحقيق في هذه الوقائع واتخاذ ما يلزم لتصحيح هذه الممارسات الإعلامية المرفوضة.

    وأكد المجلس، اتخاذ عقوبات مشددة إذا استمرت هذه الاتهامات والملاسنات المتبادلة.

    وطالب المجلس الأعلى كل المعلقين والنقاد الرياضيين برفض هذه الإجراءات ومنع تكرارها، مهيباً بالجميع العودة إلى رسالة الرياضة في إذكاء الوعي والتنافس الحر والدعوة إلى توثيق عرى التعاون والمحبة بين كل المحبين للرياضة في مصر.

    الأعلى للإعلام مجلة الأهلي مجلة الزمالك

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