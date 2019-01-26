الزراعة: فتح الأسواق التركية أمام البصل المصري

كتب - أحمد مسعد:

تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، تقريرًا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، يفيد بفتح الأسواق التركية أمام البصل المصري.

وقال رئيس الحجر الزراعي المصري -في التقرير- إن الجانب التركي أخطر مصر رسمياً بالموافقة على فتح أسواقه أمام الصادرات المصرية من محصول البصل، وهو ما يعد إنجازا جديدا للصادرات الزراعية المصرية، والتاكيد على سمعتها المعروفة عالميا.

وأضاف أن موافقة الجانب التركي جاءت بعد العديد من المفاوضات والمراسلات الفنية المتبادلة مع الجانب التركي لفتح السوق التركي أمام صادرات البصل من مصر.

وأكد العطار أن الحجر الزراعي المصري بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لازالت تبذل قصارى جهودها لفتح المزيد من الأسواق العالمية للصادرات الزراعية المصرية، والتي تتمتع بسمعتها الطيبة.​