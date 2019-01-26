وزير الطيران: تخفيض 50% على شحن جثامين المصريين بالخارج

كتب - طه عبيد:

أعلن الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، تطبيق نسبة خصم 50% على شحن جثامين المصريين المقيمين بالخارج، إلى أرض الوطن.

وقال "المصري" في بيان اليوم السبت، إن ذلك يأتي في إطار دور الشركة الوطنية "مصر للطيران" تجاه العاملين بالخارج.

من جانبه، أوضح الطيار باسم جوهر، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، أن تكلفة نقل الجثامين 500 يورو، وبعد التخفيض تصل إلى 5000 جنيه مصري.

وأكد "جوهر" أن الشركة حريصة على وضع تخفيض بنسبة 25% على تكاليف شحن الجثامين في الفترات السابقة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير الطيران المدني لمطاري سفنكس وشرم الشيخ، تزامنًا مع احتفال وزارة الطيران بالعيد الـ 89 على تأسيسها.