طلب مناقشة عامة بالبرلمان لربط دفعات الخريجيين باحتياجات السوق

كتب- محمد نصار:

تقدمت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكل من وزراء (التعليم العالي - التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري - القوى العاملة) وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة حول ربط دفعات الخريجيين بمستقبل احتياجات السوق.

وأشارت عتمان، في طلبها، إلى أنه تلاحظ خلال السنوات الأخيرة وجود أعداد كبيرة من خريجي الجامعات، بعد حصولهم على مؤهلات مختلفة وتخصصات مختلفة، لم يتمكنوا من العمل، وذلك بسبب عدم مطابقة مؤهلاتهم التي حصلوا عليها مع متطلبات سوق العمل.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا الأمر ينجم عنه زيادة كبيرة في أعداد الخريجيين، تنضم سنويًا إلى عداد البطالة، وبمرور الوقت يتعذر عليهم حصولهم على فرصة عمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

وشددت على أن الحكومة لابد أن يكون لديها رؤية كاملة حول احتياجات سوق العمل الفعلية، والتي لابد أن تكون ملائم مع مؤهلات الخريجيين، حتى لا نضع الشباب في دائرة البطالة.