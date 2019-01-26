اليوم.. البحث العلمي تفتتح المدرسة السنوية السابعة في الطاقات العالية

كتبت-داليا شبل:

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن بدء فعاليات المدرسة السنوية السابعة في الطاقات العالية، صباح اليوم، بقاعة المحاضرات الرئيسية بجامعة عين شمس والتي تنظمها الشبكة القومية للعلوم النووية بأكاديمية البحث العلمي برئاسة الدكتور طارق حسين، وذلك بالتعاون مع جامعة عين شمس والجامعة البريطانية ورعاية المركز الدولي للفيزياء النظرية بتريستا-إيطاليا.

وأشارت البحث العلمي، في بيان لها، إلى أنها نظمت النسخة الأولى من هذه المدرسة التدريبية في عام 2010، وتُعقد سنوياً بأحد الجامعات المصرية، حيث افتتح فعاليات المدرسة الدكتور سامح سرور المشرف علي قطاع العلاقات الثقافية والعلمية بالأكاديمية.

وقال الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمي، إن انعقاد هذه المدرسة السنوية يأتي في إطار أنشطة شبكة العلوم النووية بالأكاديمية، وضمن برنامجها لدعم الشبكات العلمية والذي يضم بالإضافة إلي شبكة العلوم النووية، شبكات في علوم النانوتكنولجي وبحوث السرطان، مشيراً إلى أن الأكاديمية بصدد التوسع في هذا البرنامج ليضم شبكات في البيوتكنولوجي، والمعشبات، والمسابك والإعلام العلمي، وتهدف الشبكات إلي ربط شباب العلماء والخبراء في التخصص والعمل علي تعظيم التعاون العلمي بين الجهات المختلفة داخل مصر وكذلك ربط الشبكة بالشبكات المماثلة إقليمياً ودولياً.

وأضاف الدكتور سامح سرور، المشرف علي قطاع العلاقات الثقافية، إن هذه المدرسة السنوية في نسختها السابعة تعد مثال حي علي دور الشبكات العلمية في بناء قدرات شباب العلماء المصريين وإتاحة الفرصة لهم للاحتكاك مع عدد من الخبراء الدوليين، والتعرف علي أحدث ما يتم من أبحاث وتقنيات حديثة في معامل دولية كبيرة مثل المركز الأوروبي للأبحاث النووية (سيرن)، وأن هذه الفعاليات قطعاً سيكون لها دور كبير في إتاحة الفرص لشباب الباحثين في التعاون مع مؤسسات كبيرة مثل سيرن والذي يعد أكبر مختبر في العالم لأبحاث الفيزياء النظرية.

وأشارت البحث العلمي، إلى أن هذا العام يشترك في المدرسة نخبة من خبراء فيزياء الطاقات العالية والجسيمات من المركز الأوروبي للعلوم النووية (سيرن) ومن الجامعات والمراكز البحثية الفرنسية والإيطالية والألمانية.

وتابعت، يحضر المدرسة أكثر من 100 طالب من الجامعات المصرية ودول الشرق الأوسط وتستمر الدراسة لمدة أسبوع وتشمل محاضرات نظرية وتدريبات عملية تؤهل المتفوقين منهم للاشتراك في أهم التجارب الفيزيائية بسيرن، والتي ينتظر العالم نتائج جديدة قد تحدث تغيرات جذرية في نظريات بناء وتكوين المادة، وسوف يقدم بعض الطلاب عرض لإنتاجهم العلمي ليتم تقييمها من الخبراء الأجانب والمصريين.