أكثر الكلمات إنتشاراً

طفل البلكونة رامون دياز أزمة فنزويلا معرض الكتاب الطقس أمم أفريقيا 2019 احتجاجات السودان محمد صلاح منتدى دافوس خليها تصدي

"الوفد مع الناس" تقدم خدمتها إلى أهالي أوسيم غدًا

03:35 م السبت 26 يناير 2019
"الوفد مع الناس" تقدم خدمتها إلى أهالي أوسيم غدًا

أرشيفية- مبادرة الوفد مع الناس

كتب- محمد نصار:

يتوجه غدًا الأحد فريق عمل مبادرة "الوفد مع الناس" إلى مركز أوسيم التابع لمحافظة الجيزة لتقديم خدمات الحملة للأهالي.

ومن المقرر أن يكون النائب الوفدي سعد بدير، وأعضاء اللجنة، في استقبال فريق عمل المبادرة، والتي تقدم العديد من الخدمات للأهالي ومنها القوافل الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وبحسب بيان، تضم القوافل العديد من التخصصات الطبية ومنها (القلب - الأطفال - الجلدية - النساء - الباطنة - العظام) بجانب الصيدلية المتنقلة لتقديم العلاج والكشف بالمجان لأهالي أوسيم والمناطق المجاورة.

 

مبادرة الوفد مع الناس مركز أوسيم محافظة الجيزة حزب الوفد

الخبر التالى:

"مصر الثورة" عن مبادرة "نور حياة": تعكس عشق السيسي للمواطن البسيط
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان