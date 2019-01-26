أكثر الكلمات إنتشاراً

طفل البلكونة رامون دياز أزمة فنزويلا معرض الكتاب الطقس أمم أفريقيا 2019 احتجاجات السودان محمد صلاح منتدى دافوس خليها تصدي

عبدالمنعم فؤاد مشرفاً على الأروقة الأزهرية بَدلا من محمد مهنا

03:33 م السبت 26 يناير 2019
عبدالمنعم فؤاد مشرفاً على الأروقة الأزهرية بَدلا من محمد مهنا

الدكتور عبدالمنعم فؤاد

كتب - محمود مصطفى:

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، تكليف الدكتور عبدالمنعم فؤاد عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين بمدينة نصر، مشرفا على الرواق الأزهري بالجامع الأزهر، بدلا من الدكتور محمد مهنا المستشار السابق لشيخ الأزهر.

يأتي ذلك ضمن التغييرات التي أجراها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بالمشيخة، والتي شملت تكليف الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، بالإشراف على المركز العالمي للفتوى والرصد.

وشملت قرارات فضيلة الإمام الأكبر، حسب بيان، تشكيل لجنة للإشراف على لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، تضم كل من الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق.

أحمد الطيب عبدالمنعم فؤاد الجامع الأزهر محمد مهنا

الخبر التالى:

"الوفد مع الناس" تقدم خدمتها إلى أهالي أوسيم غدًا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان