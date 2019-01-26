عبدالمنعم فؤاد مشرفاً على الأروقة الأزهرية بَدلا من محمد مهنا

كتب - محمود مصطفى:

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، تكليف الدكتور عبدالمنعم فؤاد عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين بمدينة نصر، مشرفا على الرواق الأزهري بالجامع الأزهر، بدلا من الدكتور محمد مهنا المستشار السابق لشيخ الأزهر.

يأتي ذلك ضمن التغييرات التي أجراها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بالمشيخة، والتي شملت تكليف الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، بالإشراف على المركز العالمي للفتوى والرصد.

وشملت قرارات فضيلة الإمام الأكبر، حسب بيان، تشكيل لجنة للإشراف على لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، تضم كل من الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق.