سفير نور: الوفد سيظل بيت الوطنية ومنارة النُخب

كتب- محمد نصار:

قال اللواء سفير نور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس اللجنة النوعية للدفاع والأمن القومي، إن بيت الأمة سيظل دائمًا وأبدًا منارة لمختلف النخب السياسية والرياضية والثقافية، حيث أن تواجد جميع القامات والقيادات في حفل الوفد لتكريم الأفضل رياضيًا في 2018، يؤكد عمق العلاقة التي تربطه بمختلف الفئات.

وأضاف نور، في بيان، اليوم السبت: بقدر ما كانت الأعوام الماضية تُمثل تحديًا لكل مصري في عبور الصعاب، فإن المستقبل باب يحمل معه العديد من البشائر التي تعزز شعورنا بالأمل والثقة في قادم الأيام، ليحصد شعبنا العظيم ما انتظره من عقود من ثمار قدم لأجلها كل التضحيات وليتبوأ المنزلة التي ظلت تمثل حلمًا للأغلبية الساحقة من الجماهير.

وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الحزب سيظل بيت الوطنية والعزة الذي وضع رموزه منذ اليوم الأول لمولده نصب أعينهم غايات كبرى وأهدافًا عظمى.