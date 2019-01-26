الكتابة على المركبات.. هتاف الصامتين للتعبير عن رأيهم في الخفاء

كتب- أسامة عبدالكريم:

تصوير- محمود بكار:

قال الدكتور مسعد عويس، نجل الدكتور سيد عويس، صاحب كتاب هتاف الصامتين، إن الثقافة ليست مقتصرة على الغناء والرقص، إنما كل ما نتعلمه في حياتنا من عادات وتقاليد.

جاء ذلك خلال ندوة لمناقشة كتاب هتاف الصامتين (ظاهرة الكتابة على هياكل المركبات في المجتمع المصري المعاصر)، للدكتور الراحل سيد عويس، المنعقد الآن بالقاعة الرئيسية بصالة 1 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في أرض المعارض بالتجمع.

وأضاف عويس، أن كتاب هتاف الصامتين دراسة اجتماعية، من خلال الرؤية الخاصة بالظوارهر الاجتماعية، التي عبر خلالها المصريون عن رأيهم على المركبات، ويتضمن نظرة متفائلة للانتصار على العدو بتطوير الثقافة الاجتماعية.

وأوضح أن دراسة والده كان القصد منها تنبيه المجتمع إلى بعض الموروثات الثقافية الخاطئة.

وتابع أن والده أول من أسس معونة الشتاء، ولم يتبن ثقافة الغرب رغم تواجده لفترة طويلة في أمريكا، فإذا كان المستعمرون احتلوا أرض مصر، فالأخيرة احتلت المستعمرين في عقولهم.

ومن جانبه، قال الباحث والشاعر مسعود شومان، إن الكتاب يتضمن تحليل رسائل المصريين على ظهور المركبات، وشملت بعض النكت والرسائل الغامضة وآيات قرآنية.

وواصل: "يشير الكتاب إلى محاولة إسماع الصمت، فهي وسيلة للتعبير عن الرأي دون أن يراهم أحد، كما أنها جهاز إعلام جماهيري، ويمثل تنشئة اجتماعية وينقل الثقافة من خلال العيون والكتابة وتجاوز حدود المكان".

وأشار الدكتور محمود عبدالله، الباحث في علم الاجتماع وحفيد سيد عويس، إلى أن الكاتب كان يرى أن الفن الصادق يصل بصورة أسرع للجماهير، وكان حريصًا أن يتماشى مع التراث الشعبي.

وأردف أن القصد من عنوان هتاف الصامتين، المناشدة وهتاف المعدمين لإيصال أصواتهم.​