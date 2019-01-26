مجلس الوزراء: 1.34 مليون طن حجم إنتاج مشروع البنزين عالي الأوكتين خلال 2018 /2019

كتب- محمد غايات:

ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين، المنفذ من قبل شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك)، يهدف لسد احتياجات السوق المحلي من استهلاك البنزين بنوعيه 92 و95 حيث يصل إنتاجه إلى 1.34 مليون طن/سنة خلال 2018 /2019 ليغطي حوالي 43% من استهلاك البلاد.

وأوضح المركز - في الفيديو الذي نشره اليوم السبت، على صفحته الرسمية للتواصل الاجتماعي (الفيسبوك) حول الانتهاء من مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين المنفذ من قبل شركة (أنربك) - أنه من المخطط زيادة حجم إنتاجه ليصل ‏إلى 1.41 مليون طن/سنة خلال 2019 /2020.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعمل أيضاً على توفير العملة الصعبة التي كانت مخصصة للاستيراد، حيث تم الانتهاء منه في وقت قياسي قبل الميعاد المخطط له، وبدأ التشغيل التجريبي للمشروع في شهر سبتمبر 2018، لافتا إلى أن تكلفة المشروع قد انخفضت إلى 219 مليون دولار بعدما كان مخططاً لها قيمة قدرها 233 مليون دولار.​