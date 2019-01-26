جناح القوات المسلحة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب يشارك بموسوعة المعارك التاريخية لمصر

كتب- محمد سامي:

أقامت القوات المسلحة جناحها السنوب للمطبوعات والإصدارات التاريخية والعسكرية بمعرض القاهرة الدولب للكتاب في دورته الخمسين، والذى يستمر حتى الخامس من فبراير المقبل، في إطار الجهود المبذولة لنشر الوعى والثقافة العسكرية وتأصيل القيم الوطنية لدى الشعب المصرى بمختلف فئاته.

وحرصت القوات المسلحة من خلال الجناح الذى تشرف على تنفيذه هيئة البحوث العسكرية على المشاركة الفعالة في تنمية الوعى القومب فى نفوس الشباب ونشر العلوم والمعرفة العسكرية والمدنية، من خلال إصدارات القوات المسلحة التي تتناول التاريخ المصري العريق وتطور الجيش المصري على مر العصور، ونشر نماذج لبطولات وتضحيات الشعب والجيش المصرى صانع الحضارة والتاريخ من خلال سلسلة من الموسوعات الشاملة والكتب والنشرات والمطبوعات الدورية والخرائط المصورة، والتي تعتمد على مواكبة التطور فى مجال صناعة الكتاب من حيث الشكل والمضمون وأسلوب تناوله بإستخدام أحدث التقنيات.

ويتضمن جناح القوات المسلحة هذا العام العديد من الإصدرات المتخصصة منها إصدارات هيئة البحوث العسكرية من بينها الموسوعة التاريخية "مصر عبر العصور" بدءً من عصور الدولة القديمة وانتهاءً بالعصر الحديث، وأبرز الشخصيات التي أثرت العسكرية المصرية وتطورها علي امتداد 7 ألاف عام.

كما يتضمن الجناح عرض للوثائق التاريخية من المخططات والكتب والمطبوعات والصور النادرة والافلام التاريخية والوثائقية التي أنتجتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وقسماً خاصاً بالمشاركة المصرية فى الحرب العالمية الأولى، كما يعرض الجناح مجموعة من أبرز الأبحاث والرسائل المقدمة فى مختلف التخصصات لنيل درجة الزمالة بكلية الدفاع الوطنى، والنشرات الدورية لمركز الدراسات الإستراتيجية التابعان لأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وأحدث رسائل الدكتوراة التي تخدم التنمية الشاملة للدولة، كذلك الإصدارات الخاصة بمعهد اللغات في 14 لغة يتم تدريسها بالمعهد، وإصدارات معهد نظم المعلومات، وقسماً خاصاً بالجغرافيا والعلوم الاجتماعية يضم أطلس مصور ومجموعة من الخرائط المساحية لمصر، وأبرز إصدارات مركز التنمية البشرية والعلوم السلوكية التابع لإدارة الشئون المعنوية فى مجال مكافحة الإدمان والمخدرات وأساليب مواجهة الضغوط وسيكولوجية رد الفعل والعلوم الإجتماعية والأسرة والطفل، كما يضم المعرض قسماً خاصاً للمعارف العامة يضم مجلدات إصدرات القوات المسلحة من الصحف والمجلات العسكرية من بينها "المجلة العسكرية والنصر والمجاهد والدفاع ومجلة الوفاء والمجلة الطبية العسكرية" بالإضافة لسلسلة من الموسوعات العربية والكتب فى مجالات العلوم التطبيقية والتكنولوجية والميكانيكية والفنون والأدب والتاريخ.

ويفتح جناح القوات المسلحة أبوابه لاستقبال الجماهير والاطلاع على المعروضات طوال مدة المعرض، كما يقدم إهداءات لروادة عبارة عن سلسلة كتيبات تحكي معارك وبطولات حرب أكتوبر المجيدة، وموسوعة المعارك التاريخية لمصر فى العصور الإسلامي والوسطي وانتهاءً بالحديث.​

