البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كنيسة مارجرجس بالمنيل

القاهرة- أ ش أ:

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت، صلوات تدشين كنيسة مارجرجس بالمنيل، بحضور مجموعة من أساقفة الكنيسة والآباء الكهنة وأبناء الكنيسة.

وقدم البابا تواضروس الثاني - في كلمته خلال قداس التدشين - التهنئة لشعب الكنيسة بهذه المناسبة، مؤكداً ضرورة أن يتمسك الإنسان بالصلاة المستمرة وأن يتحلى بالصبر وأن يثق في مشيئة الله التي تختار الصالح دائماً لكل إنسان.

واستقبل الأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، قداسة البابا تواضروس الثاني لدى وصوله الكنيسة، وأزاح قداسته الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة في اليوبيل الذهبي لإنشائها، ثم التقطت صورة تذكارية له مع كهنة وأعضاء مجلس الكنيسة.

وتعد هذه الزيارة هي الثانية التي يجريها قداسة البابا تواضروس لكنيسة مارجرجس؛ إذ زارها للمرة الأولى في 11 نوفمبر 2015، وألقى عظته الأسبوعية وأعقبها احتفال كبير أقامته الكنيسة بعيد جلوسه الثالث والذي وافق ذلك اليوم.