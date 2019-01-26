برلمانية تحذر من الإعلانات الوهمية عن فرص عمل

كتب- أحمد علي:

حذرت النائبة سعاد المصري، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، ونائبة بورسعيد من الإعلانات الوهمية عبر عدد من المحطات الفضائية غير المرخصة بشأن قروض لمشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأضافت المصري، في بيان، اليوم السبت، أن جهاز تنمية المشروعات في جميع المحافظات يقدم يد المساعدة للشباب وعلى استعداد لتقديم الدعم المالي والفكري لهم والاستماع لمقترحاتهم وأفكارهم في إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية القدرات والمهارات وعلى الشباب أن يتجهوا لمقرات الجهاز بالمحافظات لإنشاء مشروعاتهم.

وأوضحت النائبة، أن هناك بعض المحطات الفضائية غير المرخصة والتي لا يوجد رقابة عليها تستغل حماس الشباب وتعلن عن مشروعات وهمية وتتسبب في العديد من المشاكل للمواطنين وعلى الدولة أن تحذرهم وعلى وسائل الإعلام أن تلقى مزيد من الضوء على جهاز تنمية المشروعات.