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وزيرا الطيران والسياحة يصلان مطار سفنكس للاحتفال بعيد الطيران المدني

10:45 ص السبت 26 يناير 2019
وزيرا الطيران والسياحة يصلان مطار سفنكس للاحتفال بعيد الطيران المدني

وزيرا الطيران والسياحة يصلان مطار سفنكس للاحتفال ب

كتب- طه عبيد:

وصل الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، والدكتورة رانيا المشاط، وزير السياحة، مطار سفنكس الدولي اليوم السبت؛ لحضور احتفالية عيد الطيران المدني، الذي يوافق 26 يناير من كل عام، ويصادف بدء التشغيل الرسمي لمطارسة سفنكس الدولي.

واستقبل مطار سفنكس الدولي، أمس الجمعة، أول رحلة للشركة الوطنية مصرللطيران اكسبريس، قادمة من مطار أسوان، على متنها 70 راكبا. 

وقالت مصادر بمصر للطيران، إن الرحلة أقلعت في التاسعة صباحا من مطار سفنكس وعلى متنها 70 راكبا، متوجهه إلى أسوان، كأول رحلة ضمن التشغيل الرسمي لرحلات مصر للطيران من مطار سفنكس الدولي.

ومن المقرر أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران الداخلية من مطار سفنكس الدولي، نحو 15 رحلة أسبوعيًا تخدم بها الحركة الداخلية في فترة إجازة نصف العام الدراسي من 25 يناير حتى 9 فبراير.

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يونس المصري وزارة الطيران المدني وزارة السياحة رانيا المشاط مطار سفنكس عيد الطيران المدني

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