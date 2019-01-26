بالتقسيط على 36 شهرًا.. الإسكان تطرح وحدات بـ"الاجتماعي الحر"

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدء إنهاء إجراءات التعاقد، واستلام الوحدات السكنية بمحور "الإسكان الاجتماعي الحر"، للحاجزين والراغبين في سداد ثمن الوحدة على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة 36 شهرًا بنظام التقسيط، طبقًا لكراسة الشروط.

وأوضحت مي عبدالحميد، في بيان، السبت، أنه سبق إعلان استمرار فتح باب حجز الوحدات السكنية بمحور "الإسكان الاجتماعي الحر"، وإتاحة شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المصري المميكن (202 مكتب)، وقررت إدارة الصندوق إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للتقدم بالمشروع، والاستفادة من شراء وحدات جديدة دون التقيد بأي من شروط برنامج الإسكان الاجتماعي.

وأضافت أن اختيار الوحدة السكنية المُراد شراؤها يتم من خلال أولوية الحجز بالموقع الإلكتروني بعد سداد مقدم جدية الحجز، والمصاريف الإدارية بمكاتب البريد المصري المميكن، مضيفة أنه تم إتاحة الوحدات السكنية المتبقية للحجز بالموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق ([http://www.mff.gov.xn--eg%29-u7g/]www.mff.gov.eg)، مع إمكانية الاطلاع على جميع بياناتها الأساسية من حيث المواقع والعناوين وكود الحجز الخاص بكل وحدة سكنية على حدة.

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: "جرى وضع آلية لإنهاء إجراءات التعاقد واستلام الوحدات السكنية، من خلال تنفيذ الحاجزين لعدد من الخطوات، بعد سداد دفعة الاستلام والتعاقد بمكاتب البريد المصري المميكن لاستكمال مقدم الوحدة السكنية إلى 30 % من إجمالي ثمن الوحدة الواردة بكراسة الشروط، وهي:

الخطوة الأولى: يتوجه الحاجز لجهاز المدينة / مديرية الإسكان المُختصة التابعة لها الوحدة السكنية المحجوزة لاستلام خطاب (موقع ومختوم بشعار جهاز المدينة / مديرية الإسكان) موجه إلى أحد فروع البنك الأهلي المُختص الكائن بنطاق المدينة / المحافظة التابعة لها الوحدة السكنية.

وتابعت: تتواجد الوحدات على النحو التالي:

محافظة الفيوم بمركز هوارة فروع (الحرية بالفيوم أو جامعة الفيوم أو أبشواى)، ومركز طامية فروع (طامية أو الفيوم) – محافظة أسيوط بمركز أبنوب فرع (أسيوط)، ومركز ساحل سليم فرع (ساحل سليم)، ومركز البدارى فرع (ساحل سليم)، ومركز منقباد فرع (منفلوط)، ومدينة أسيوط الجديدة فروع (أسيوط أو جامعة أسيوط أو أبوتيج) – محافظة سوهاج بمركز الكوثر فرع (الكوثر)، ومدينة سوهاج الجديدة فروع (سوهاج أو أخميم) – محافظة مطروح بمركز سيدى عبدالرحمن فرع (مرسى مطروح)، ومركز الحمام فرع (برج العرب) – محافظة أسوان بمركز كوم أمبو فرع (دراو) – محافظة المنيا بمركز مطاى فروع (مطاي أو المنطقة الصناعية) – محافظة البحر الأحمر بمركز مرسى علم فرع (المدينة بمرسى علم)، ومركز القصير فرع (القصير) – محافظة البحيرة بمركز وادى النطرون فروع (كوم حمادة أو ايتاى البارود أو دمنهور) – محافظة القاهرة بمدينة القاهرة الجديدة فرع (الحمد مول) – محافظة قنا بمدينة قنا الجديدة فروع (قنا أو جامعة جنوب الوادى) – محافظة الأقصر بمدينة طيبة الجديدة فروع (طيبة أو الأقصر أو إسنا) – محافظة الإسكندرية بمدينة برج العرب الجديدة فرع (برج العرب الجديدة).

وأضافت: تشمل الخطوة الثانية، توجه الحاجز لفرع البنك الأهلي المصرى المُختص السابق ذكره، وتسليم الخطاب الذى تم استلامه من جهاز المدينة/ المديرية المُختصة، والشروع فى استكمال الإجراءات اللازمة داخل فرع البنك ومنها فتح حساب بنكى، ومن ثم يقوم فرع البنك -بعد إنهاء الإجراءات اللازمة للعميل- بإصدار خطاب موجه لجهاز المدينة/مديرية الإسكان التابعة لها الوحدة السكنية وتسليمه للحاجز، بينما تتضمن الخطوة الثالثة، قيام الحاجز بتسليم خطاب البنك الأهلي الذى يُفيد استكمال الإجراءات اللازمة للتعاقد معه لجهاز المدينة/مديرية الإسكان المُختصة، ثم توقيع عقد البيع بنظام التقسيط، واستلام الوحدة السكنية، والتوقيع على محضر استلامها لدى جهاز المدينة/مديرية الإسكان.

وشددت عبدالحميد على التـزام الحاجز بسداد الأقساط ربع السنوية المُستحقة عن شراء الوحدة السكنية التـى تم التعاقد عليها بنظام التقسيط بفرع البنك الأهلى الذى قام فيه سابقاً بفتح حساب بنكى له، بحيث يستحق سداد أى قسط خلال أول 5 أيام من بداية تاريخ استحقاق القسط، وفى حالة التأخر عن سداد أحد الأقساط عن مواعيدها المقرره تُحسب غرامة تأخير بنسبة 1.5 % من قيمة القسط المتأخر وذلك عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر، على أن يكون الحد الأقصى لمدة التأخير المسموح بها هو 6 أشهر عن القسط الواحد، وإذا تم تجاوز تلك المدة يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة السكنية دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الصندوق، ويُرد للمواطن الدفعة المقدمة وأية مبالغ أخرى مخصوماً منها 1 % من إجمالى ثمن بيع الوحدة السكنية موضوع عقد البيع المبـرم معه كمصاريف إدارية، فضلاً عن خصم مقابل انتفاع من تاريخ إستلام الوحدة السكنية وحتـى تاريخ إعادة تسليمها بحالتها عند الاستلام على أساس قيمة 7 % سنوياً من إجمالى ثمن الوحدة.

وأشارت مي عبدالحميد، إلى أنه سبق طرح 18590 وحدة بمحور "الإسكان الاجتماعي الحر"، بمراحل الانتهاء من التنفيذ، بمساحة تصل إلى 90 م2 (3 غرف + صالة – كاملة التشطيب)، بالمحافظات والمدن الجديدة، وتم توفير 202 مكتب بريد مُمكين لشراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز، مضيفة أن من لديه أي تساؤل أو استفسار من عملاء الصندوق عليه التواصل مع مركز الاتصالات على الأرقام الحالية وهى 5777 1 أو 5999 أو 188من أي تليفون محمول أو 090071117 من أى خط أرضي.