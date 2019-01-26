الجمهور عن معرض الكتاب: يليق باسم مصر كمنارة ثقافية

القاهرة- أ ش أ:

يعتبر معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام نقلة حضارية كبيرة بعد نقله للمقر الجديد الذي شهد اقبالا جماهيريا واسعا خاصة عقب توفير كل سبل الراحة للمواطنين من مواصلات واستراحات وكافتيريات بالاضافة إلى المساحات الشاسعة للمعرض التي حدت من الزحام .

وخلال جولة لوكالة انباء الشرق الأوسط داخل المعرض للتعرف على رأي الجمهور فى ثوبه الجديد، قال أحمد سميح إن المعرض يعتبر نقلة كبيرة فى مقره الجديد ويليق باسم مصر كمنارة ثقافية وتنظيمه عالي المستوى باستثناء مشكلة ركن السيارات التي يمكن حلها خلال الفترة المقبلة نظرا لوجود مساحات كبيرة داخل المعرض .

فى السياق ذاته.. اعتبر المواطن رضا محمد أن المعرض الحالي أفضل كثيرا من المعرض السابق فى مدينة نصر لوجود موصلات وتنظيم جيد جدا.

وقال محمود حسن أحد العارضين إن المعرض الجديد حد من خسائر المشاركين نظرا لوجود خسائر بمعرض مدينة نصر العام الماضي نتيجة لوجود أمطار تسببت فى تكاليف كبيرة للمشاركين فى المعرض العام السابق.

وأضاف أن اسم مصر كبير، وتحتاج مثل هذا المعرض فى مساحته وتنظيمه ، موضحا أن المعرض الحالي مثله مثل المعارض الدولية فى السويد والامارات والسعودية وأن الجمهور المصري من أكبر الجماهير المثقفة والواعية نظرا للتنوع فى استخدام الكتب خاصة الشباب.

على نفس الصعيد، قال عبدالله حسين مدير أحد دور العرض إنه كان هناك حالة من الترقب قبل التواجد فى المعرض الجديد وبعد معاينة المكان ، وجدنا أن هناك فرقا كبيرا مما دفع العديد من دور النشر إلى المشاركة في المعرض.

وأضاف أن الجمهور تقبل التغيير سريعا بعد إكتشافه الإختلاف الكبير بين المعرض القديم والمعرض الجديد خاصة بعد التنظيم الجيد والمساحات الكبيرة وعدم وجود زحام .

ويري محمد محمود "عارض" أن هناك تنظيما جيدا جدا مما قلل من نسبة الكثافة بين الجمهور الزائر للمعرض، موضحا أن هناك خفضا كبيرا للاسعار تصل نسبته إلى 30% وهو ما يدفع الجمهور للاقبال على الشراء خلال أيام المعرض.