حدث ليلاً.. أول تحرك حكومي بشأن "والدة طفل البلكونة" والداخلية تحدد مكانها

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

أول تحرك حكومي بشأن واقعة "طفل البلكونة"

تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم الجمعة، ببلاغ إلى النائب العام في الواقعة المتداولة تحت اسم "طفل البلكونة"، والتي تُظهر سيدة تدفع طفل من شباك إحدى الشقق بالدور الثالث لبلكونة الشقة المجاورة بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.

مصدر: نصف مليون زائر لمعرض الكتاب منذ انطلاقه

أكد مصدر مطلع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لـ"مصراوي"، أن عدد زوار المعرض خلال الثلاثة أيام الماضية بلغ نصف مليون زائر.

أفضل 5 مجالات لكسب المال في عام 2019

يعاني الكثير من الأشخاص من إيجاد طرق لتحسين دخلهم وكسب المزيد من المال، بسبب جهلهم بالمواد والسلع التي يمكن أن تحقق لهم الربح والنماء المالي، وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قائمة بالمجالات التجارية والسلع التي يمكن أن تدر أرباحاً كثيرة على من يرغب بالتجارة هذا العام، على النحو التالي:

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الدورة الـ14 لمسابقة ساويرس الثقافية

احتفلت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بختام الدورة الـ14 لجائزة ساويرس الثقافية لعام 2018، على المسرح الكبير بدار الأوبرا، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والسفراء ورموز المجتمع من المثقفين، والفنانين، والمبدعين، والسياسيين.

مصدر أمني: تحديد مكان أم "طفل البلكونة" وجاري ضبطها

قال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن الوزارة اتخذت الإجراءات الأمنية؛ بشأن تحديد مكان سيدة واقعة "طفل البلكونة"، لضبطها، بعدما تقدم خط نجدة الطفل ببلاغ ضدها.

كريستين لاجارد: سأوصي بصرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد لمصر

أعلنت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد -اليوم الجمعة- عن انتهاء فريق صندوق النقد من وضع التفاصيل اللازمة لتقديم ملف المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري من أجل الحصول على الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار.

إدارة المعارض: منع التزاحم هدفنا من إلغاء حفلات التوقيع بمعرض الكتاب

قال إسلام بيومي مدير إدارة المعارض، إن الغرض من إلغاء التوقيع في أجنحة العرض بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، هو منع التزاحم في الممرات بين دور النشر وبعضها، وحتى لا تؤثر على حركة سير الجمهور في قاعات العرض.

حكم نقل القرنية من متوفَّى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَاب.. الإفتاء توضح الشروط والضوابط

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: "ما حكم إجراء عملية جراحية لنقل القرنية من شخص متوفًى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَاب؟" أجابت عنه لجنة الفتوى بالدار قائلة:

وزير التعليم ردًا على انتقاد النظام الجديد: وضعه متخصصون

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تقييم النظام الجديد لا يقاس بمدى رضا المجتمع عنه، مؤكدًا أن الحديث بهذا المنطق ليس منصفًا.

مصادرة "الأقوال المأثورة" لمؤسس جماعة الإخوان بمعرض الكتاب

صادرت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، "الأقوال المأثورة" لمؤسس جماعة الإخوان حسن البنا، داخل إحدى دور النشر العربية.

"إحنا لعبنا مع منتخب العالم".. أديب معلقًا على مباراة الزمالك وبيراميدز

علق الإعلامي عمرو أديب، على مباراة الزمالك وبيراميدز التي جمعت بينهما أمس، بملعب بتروسبورت ضمن اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة للدوري، وانتهت بالتعادل 3-3.