4 مستندات و6 خطوات لإعادة المحذوفين من بطاقات التموين

كتبت- عايدة رضوان:

ناشد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث باسم الوزارة، المواطنين ممن تعرضوا لنقص أحد الأفراد المقيدين على البطاقة التموينية خلال عملية تحديث بيانات البطاقات التوجه إلى أقرب مكتب تمويني وتقديم تظلم، مشيرًا إلى أن القرار الوزاري الخاص بفتح باب التظلمات لم يتضمن موعد لانتهاء المهلة.

وفيما يلي يرصد "مصراوي" مستندات وخطوات تقديم تظلم لإعادة المحذوفين ممن تثبت أحقيتهم للدعم:

أولًا: المستندات

1- صورة من الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

2- صورة من بطاقات الرقم القومي للمقيدين على البطاقة.

3- صورة من شهادة ميلاد الأطفال المقيدين على البطاقة.

4- صورة من البطاقة التموينية.

5 - ملء استمارة أداء الخدمة المتاحة بمكاتب التموين مجانًا أو على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة "دعم مصر".

ثانيًا: الخطوات

1 - يتوجه المواطن - الراغب في التظلم لإعادة الأفراد المحذوفين - إلى أقرب مكتب تمويني وطلب استمارة آداء الخدمة التموينية لتدوين التظلم الخاص به.

2 - تدوين جميع بيانات المستفيدين المقيدين بالبطاقة التموينية الخاصة به، مرفقة بصور من الأرقام القومية لهم، وتقديمها إلى مكتب التموين، مدونًا بها رقم تليفون مسجل ببيانات صاحب البطاقة أو أحد المقيدين عليها.

3 - يتم تسجيل الاستمارة بمكتب التموين وإعطاء المواطن إيصال يفيد بالتسجيل، على أن يتم تسجيل وتبويب هذه الطلبات على الحاسب الآلي الخاص بالنظام بمكتب التموين بعد مراجعتها من المختص، ليقوم مركز معلومات الإنتاج الحربي برفع البيانات التي تم تسجيلها بواسطة المكتب أو عبر موقع دعم مصر، وإرسالها إلى هيئة الرقابة الإدارية لمراجعتها.

4 - تجري وزارة الإنتاج الحربي التعديل على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة، التي تم مراجعتها بواسطة الرقابة الإدارية وتعديل المستحق منها.

5- يخطر مكتب التموين المواطن بقبول التظلم أو رفضه مع ذكر الأسباب في حالة تم الرفض.

6 - في حالة قبول الطلب، يتم إعادة المحذوفين عشوائياً خلال 21 يومًا.

وكان وزير التموين، اعلن في كلمته خلال الندوة التي نظمها حزب الوفد الثلاثاء الماضي، أن هناك عدد من المواطنين ظلموا خلال عمليات حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية، مستكملًا: "٨٠% ممن تم شطبهم مظلومين".

وأضاف وزير التموين: "30% منهم بيانات غلط، ولكن بعد إعدادنا لقاعدة البيانات الجديدة، لن يكون هناك أي أخطاء خلال عمليات تنقية البطاقات التموينية".​