اليوم.. المؤتمر العلمي للزراعيين يبحث 9 قضايا مهمة

كتب- أحمد مسعد:

تنظم نقابة المهن الزراعية، اليوم السبت، أعمال المؤتمر العلمي الثاني للزراعيين تحت عنوان "المشروعات القومية في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة، بمشاركة الدكتور عادل البلتاجي وأيمن فريد أبوحديد وزيري الزراعة الاسبقين واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وخبراء في تطوير الزراعة المصرية، لمناقشة 9 موضوعات تشمل مستقيل الاسـثمار في الوادي الجديد وتحديات الزراعة في الصحراء المصرية ومشروع الصوب الزراعية وتنمي الثروة الحيوانية والداجنة والاسماك وتطوير الري في الدلتا ووادي النيل.

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، في تصريحات صحفية، أمس الجمعة، إن الجلسة الأولى برئاسة الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة الأسبق تناقش مستقبل الاستثمار في مشروعات التنمية الزراعية المستدامة بمحافظة الوادي الجديد ويعرضها اللواء محمد الزملوط، بالإضافة إلى عرض الدكتور إسماعيل عبدالجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق تحديات الزراعة في الصحراء المصرية وآليات مواجهة هذه التحديات، مشيرًا إلى أن الجلسة الأولى تناقش أيضا أهمية تنفيذ المشروع القومي لزراعة 100 ألف صوبة زراعية في مصر الدكتور أسامة البحيري.

وأضاف نقيب الزراعيبن، أن أولوية المانقشات ستكون للمشروعات القومية باعتبارها أحد أركان دعم الاقتصاد الوطني لتوفير فرص العمل، وتناقش الجلسة الثانية التي يترأسها الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة الأسبق، ويتم استعرض عدد من الملفات المهمة منها مشروع استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان وتطوير منظومة الري الحقلي بالوادي والدلتا، فضلا عن مناقشة مشروعات تنمية الثروة السمكية فضلا عن مناقشة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، بينما يتم استعراض أهداف التنمية المستدامة في قطاع الزراعة لإعلان دور هذه المشروعات في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية علي المستوي البعيد لتحسين أوضاع المواطنين وتوفير فرص العمل.

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