مصادرة "الأقوال المأثورة" لمؤسس جماعة الإخوان بمعرض الكتاب

كتب- محمد عاطف:

صادرت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، "الأقوال المأثورة" لمؤسس جماعة الإخوان حسن البنا، داخل إحدى دور النشر العربية.

وأكد إسلام بيومي، مدير المعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب، لـ"مصراوي"، أن لجان المتابعة والتفتيش بمعرض الكتاب تعمل على مدار الساعة وهي حريصة على ضبط أي مخالفة لبنود التعاقد مع المعرض أو كتب تحض على العنف.

فيما أكد الدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب؛ في تصريحات خاصة، أن الهيئة تعمل على ضبط أي مخالفة في أجنحة دور النشر المختلفة ومنع أي كتب محظورة من المشاركة في المعرض.

وانطلقت الدورة الذهبية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يُقام المعرض لأول مرة في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، احتفالًا بمرور خمسين عاما على انطلاقه للمرة الأولى سنة 1969.

وتستمر هذه الدورة المميزة حتى الخامس من فبراير المقبل، وتحل جامعة الدول العربية كضيف شرف للمعرض وهو يحتفل بيوبيله الذهبي، ولذلك يتخذ من شخصيتي المفكر الراحل ثروث عكاشة والأكاديمية البارزة الدكتورة سهير القلماوي، علامتي دورته الاحتفالية باعتبارهما مؤسسين لهذا الكيان الثقافي الكبير.

يشارك في هذه الدورة 748 ناشرًا، عبر أجنحتهم التي يعرضون فيها إصداراتهم إلى جانب إصدارات 525 ناشرًا آخرين يشاركون عبر التوكيلات، وبذلك يصبح إجمالي عدد الناشرين المشاركين بأنفسهم والعارضين لغيرهم 1273 ناشرًا، إضافة إلى ستة من مزاولي مهنة بيع الكتب بسور الأزبكية وتشارك نحو 35 دولة في دورة العيد الذهبي، بالإضافة إلى ثلاث دول تشارك في المعرض للمرة الأولى وهى كينيا وغانا ونيجيريا.