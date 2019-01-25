مصدر: نصف مليون زائر لمعرض الكتاب منذ انطلاقه

كتب- محمد عاطف:

تصوير- أحمد النجار:

أكد مصدر مطلع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لـ"مصراوي"، أن عدد زوار المعرض خلال الثلاثة أيام الماضية بلغ نصف مليون زائر.

وكانت هيئة الكتاب- الجهة المنظمة للمعرض- قد أعلنت أمس أن زوار يوم الخميس، بلغوا ١٤٥ ألف زائر، بينما جاء أول أمس الأربعاء أقل يوم بمعدل ٧٢ ألف زائر.

وانطلقت الدورة الذهبية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يُقام المعرض لأول مرة في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، احتفالًا بمرور خمسين عاما على انطلاقه للمرة الأولى سنة 1969.

وتستمر هذه الدورة المميزة حتى الخامس من فبراير المقبل، وتحل جامعة الدول العربية كضيف شرف للمعرض وهو يحتفل بيوبيله الذهبي، ولذلك يتخذ من شخصيتي المفكر الراحل ثروث عكاشة والأكاديمية البارزة الدكتورة سهير القلماوي، علامتي دورته الاحتفالية باعتبارهما مؤسسين لهذا الكيان الثقافي الكبير.

يشارك في هذه الدورة 748 ناشرًا، عبر أجنحتهم التي يعرضون فيها إصداراتهم إلى جانب إصدارات 525 ناشرًا آخرين يشاركون عبر التوكيلات، وبذلك يصبح إجمالي عدد الناشرين المشاركين بأنفسهم والعارضين لغيرهم 1273 ناشرًا، إضافة إلى ستة من مزاولي مهنة بيع الكتب بسور الأزبكية وتشارك نحو 35 دولة في دورة العيد الذهبي، بالإضافة إلى ثلاث دول تشارك في المعرض للمرة الأولى وهى كينيا وغانا ونيجيريا.