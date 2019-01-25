وحيد حامد: مُنتج فيلم "البريء" خدعني (صور)

كتب- محمد عاطف:

تصوير- أحمد النجار:

فيديو- نسيم عبدالفتاح:

روى الكاتب وحيد حامد، أنه تعرض لخديعة كبرى في أزمة فيلم "البريء" للفنان أحمد زكي، قائلًا: "أجازت نعيمة حمدي، التي كانت الرقيبة السينمائية، الفيلم تمامًا دون أي حذف".

وأضاف "حامد"- خلال حفل تكريمه في قاعة السينما بمعرض الكتاب، اليوم الجمعة-: "بدأت الأزمة مع وجود أحد المثقفين الذي يطمع في أن يتبوأ منصبًا كبيرا في الدولة، وإذا به يقول في العرض الخاص للفيلم: كيف يمكن لمجند يحمل سلاحًا أن يفتح النار على الناس، وماذا لو أطلقنا العنان للمجندين بأن يضربوا الجمهور بالنار، ثم تحول هذا الحديث بعد يومين إلى مقالات في الصحف".

وأضاف حامد: "لقد خدعني المنتج أنا وعاطف الطيب، وقال لنا إن موعد لقاء وزيري الدفاع والداخلية، يوم الأربعاء المقبل وبالفعل أقمنا ورشة عمل ثنائية للرد على كل ما يثار حول الفيلم، فإذا به يقوم بقص الكثير من المشاهد المهمة ومنها لقطة النهاية، ويعرض الفيلم على الوزيرين يوم الثلاثاء دون وجودنا.

".

وأكد الكاتب الفني، أن خوفه من أن يفشل الفيلم في تحقيق إيرادات وأن يتم مصادرته هو ما دفعه إلى ذلك.