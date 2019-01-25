"الأراجوز" يخطف الأضواء في معرض الكتاب

الزراعة: 1306 محاضر في حملات التفتيش على اللحوم خلال ديسمبر الماضي

من المواصلات إلى الأنشطة.. 7 نصائح مهمة لجمهور معرض الكتاب

كتب- أسامة عبد الكريم:

تصوير- أحمد النجار:

نظم جناح الأطفال بصالة رقم 3 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمُقام بمركز مصر الدولي للمعارض بالتجمع الخامس عددًا من الفقرات الترفيهية للأطفال.

وشهدت فقرة الأراجوز ورقص عرائس الماريونت على أنغام الموسيقى إقبالًا كثيفاً من جمهور المعرض، واستطاعت جذب أنظار الجميع أطفالًا وكبارًا.

وتضمنت الفقرات الترفيهية أيضًا، ورشًا تدريبية للأطفال وفقرات أخرى كالألعاب والرسم والتلوين.