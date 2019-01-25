قنصلية مصر بالرياض تتابع تداعيات تجمهر عاملين مصريين بالسعودية​

الرياض - أ ش أ:

أعلنت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في الرياض، أنها تتابع باهتمام بالغ تداعيات تجمهر عاملين العاملين -من جنسيات مختلفة- في إحدى شركات المقاولات أمس الأول بمدينة الظهران اعتراضا على تأخر رواتبهم، ما أسفر عن القبض على عدد منهم بينهم مواطنون مصريون.

وذكر بيان نشرته القنصلية -على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) اليوم الجمعة- أنه تم تشكيل خلية أزمة لمتابعة الأمر، كما تم إيفاد المستشار القانونى للبعثة إلى الظهران، حيث التقى بالمسئولين الأمنيين والمسئولين بالنيابة العامة للتعرف على الوضع القانوني لمواطنينا وتقديم ما يمكن من دعم لهم، كما التقى مع جميع مواطنينا المحتجزين للاطمئنان على أحوالهم.

وأكدت القنصلية أنها ستواصل متابعة هذا الأمر لتقديم كل ما يسعها من مساعدة ودعم، ودعت إلى أهمية الالتزام بالقوانين والنظم والقواعد المطبقة في المملكة العربية السعودية.



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