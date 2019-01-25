مؤلف "أنت البطل": العمل يستهدف توعية الأطفال بخطورة المخدرات

القاهرة - (مصراوي):

أكد الكاتب محمد فتحي، مؤلف السلسلة القصصية "أنت البطل"، أن العمل يستهدف توعية الأطفال بخطورة المخدرات.

جاء ذلك في كلمته بالندوة التي نظمها صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى اليوم الجمعة، عن العمل القصصي في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات" والتي قادها سفير الحملة اللاعب الدولي محمد صلاح.

وأضاف "فتحي" أن اللاعب الدولي محمد صلاح تابع العمل القصصي منذ بدايته، وأن مشاركته بالسلسلة القصصية جاء "لتوعية الأطفال بأضرار المخدرات وبصفته والدًا لأطفال ضمن العمل القصصي"، مؤكدًا فخر اللاعب الدولي بالمشاركة في هذا العمل.

وتدور أحداث قصة "أنت بطل" عن الطفل المصري عُمر (13 عاماً) الذي لم يكن يعلم أن حلمه بالتقاط صورة مع النجم "محمد صلاح" سيدخل به إلى مغامرة مثيرة في عالم الإدمان، حيث يقع صديق له في دائرة تعاطى المخدرات بسبب أصدقاء السوء، دون أن يعرف بأن تراجع مستوى أداء صديقه في الرياضة وعدم انتظامه في الدراسة نتيجة التدخين وتعاطيه المخدرات.

ويتذكر الطفل عُمر بأن اللاعب الدولى قاد حملة "أنت أقوى من المخدرات" وأن صورة اللاعب مع شعار الحملة على سُور مدرسته، الأمر الذي جعله يبحث عن أي وسيلة تُمكنه من التواصل مع النجم العالمي لطلب المساعدة في إنقاذ صديقه، حيث قام بالتواصل من خلال البريد الإلكترونى للنادي الذي يلعب فيه محمد صلاح.

وكان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والي نظم اليوم الجمعة، ندوة العمل القصصي بعنوان "أنت البطل" في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات" والتي قادها سفير الحملة اللاعب الدولي محمد صلاح.

وشارك في الندوة التي أدارتها الإعلامية نشوي الحوفي الكاتب محمد فتحى مؤلف العمل القصصي "أنت البطل"، والعديد من الأدباء والكتاب والمهتمين وخبراء فى مجال الوقاية من المخدرات.

وقالت وزيرة التضامن في كلمة ألقاها نيابة عنها عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن تنفيذ حملة "أنت أقوي من المخدرات" يأتى في إطار الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات التي أعلنها مجلس الوزراء في مايو 2015، وتتضمن مكوناً إعلامياً متكاملًا، حيث استندت على أبحاث ودراسات حددت أهم المفاهيم المغلوطة المنتشرة بين الشباب تجاه المخدرات، وكيفية مواجهتها، بالتالي "تتسم هذه الحملة بعمق المضمون والاستناد إلي المنهج العلمي الرصين" حد وصفها.