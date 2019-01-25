وزيرة التضامن: "أنت أقوى من المخدرات" تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب

كتب - محمد عاطف وأ ش أ:

نظم صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والي اليوم الجمعة، ندوة العمل القصصى بعنوان "أنت البطل" في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات" والتي قادها سفير الحملة اللاعب الدولي محمد صلاح.

وشارك في الندوة التي أدارتها الإعلامية نشوي الحوفي الكاتب محمد فتحى مؤلف العمل القصصي "أنت البطل"، والعديد من الأدباء والكتاب والمهتمين وخبراء فى مجال الوقاية من المخدرات.

وقالت وزيرة التضامن في كلمة ألقاها نيابة عنها عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، إن تنفيذ حملة "أنت أقوي من المخدرات" يأتى في إطار الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات التي أعلنها مجلس الوزراء في مايو 2015 وتتضمن مكونا إعلاميا متكاملا حيث استندت على أبحاث ودراسات حددت أهم المفاهيم المغلوطة المنتشرة بين الشباب تجاه المخدرات، وكيفية مواجهتها، بالتالي تتسم هذه الحملة بعمق المضمون والاستناد إلي المنهج العلمي الرصين.

وأوضحت أن الحملة مستمرة لم ينقطع نشاطها منذ إعلان الخطة، ولذلك فإن الاستدامة أحد أهم مميزاتها.

وأضافت أن الحملة تتنوع أدواتها وتستثمر كافة الوسائط الإعلامية، فهي تتضمن إعلانات تليفزيونية وإذاعية وإعلانات طرق وأعمال غنائية، وتستثمر بقوة أدوات التواصل الاجتماعي ،كما يتم طرح أحد الأدوات الجديدة للحملة من خلال العمل القصصي "أنت البطل" لتوعية الأطفال بقضية المخدرات في إطار فني شيق وأسلوب جذاب ،اضافة الى ان الحملة تعتمد أيضاً علي عنصر الاتصال الجماهيري من خلال الشباب المتطوعين في مختلف المحافظات والبالغ عددهم "27 ألف شاب" ينفذون مبادرات فعالة بكافة التجمعات الشبابية تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" .

وتدور أحداث قصة "أنت بطل" عن الطفل المصري "عمر" 13 عاما الذي لم يكن يعلم أن حلمه بالتقاط صورة مع النجم "محمد صلاح" سيدخل به إلى مغامرة مثيرة في عالم الإدمان، حيث يقع صديق له فى دائرة تعاطى المخدرات بسبب أصدقاء السوء ،دون أن يعرف بأن تراجع مستوى أداء صديقه فى الرياضة وعدم انتظامه فى الدراسة نتيجة التدخين وتعاطيه المخدرات ،ويتذكر بأن اللاعب الدولى قاد حملة "انت أقوى من المخدرات" وان صورة اللاعب مع شعار الحملة على سُوَر مدرسته، مما جعله يبحث عن اى وسيلة تمكنه من التواصل مع النجم العالمى لطلب المساعدة فى إنقاذ صديقه حيث قام بالتواصل مع البريد الالكترونى للنادى الذى يلعب فيه محمد صلاح.