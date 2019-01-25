"مستقبل وطن": قادرون على حصد الأغلبية البرلمانية وحل مشكلات المواطنين

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إن مصر تشهد استثمارات كبيرة في مختلف المجالات، موضحا أن مصر عبرت عنق الزجاجة وقادرة على جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف "رشاد"، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقبل ترشحه للرئاسة كان صريحا مع كل الطبقات في المجتمع المصري أن الإصلاحات الإقتصادية لن تمر بسهولة، وأن هذه التحديات لابد أن يكون بها نوع من تحمل المسئولية من جانب فئات الشعب.

وأوضح أن هناك أزمة في تسويق الانجازات التي تحققت على أرض الواقع في مصر، وهناك نوع من عدم القدرة على نشر هذه الانجازات على المواطنين، منوهاً أنه تم تمهيد البنية التحتية القادرة على استيعاب الاستثمارات الجديدة، التي تحتل المرتبة 71 مقابل 125 في مجال البنية التحتية لاستقبال الاستثمارات.

وأشار رشاد إلى أن مستقبل وطن، حزب قوي قادر على حل جميع المشكلات التي تواجهه، مشيرا إلى أننا نسعى كحزب سياسي أن نكون همزة الوصل بين احتياجات المواطن والحكومة، مضيفاً أن فكرة "مستقبل وطن" لم تكن كيانا سياسيا فقط بل كيان مجتمعي شامل.

وتابع: "نحرص على اختيار أفضل المرشحين للحزب بالمحافظات، ووضعنا قواعد تنظيمية لاختيار المرشحين بالمحافظات، وقادرون على حصد الأغلبية البرلمانية وحل مشكلات المواطنين، ونمتلك تخصصات وخبرات متعددة تستطيع تأسيس كيانات كبيرة".

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