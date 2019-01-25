من المواصلات إلى الأنشطة.. 7 نصائح مهمة لجمهور معرض الكتاب

كتب- محمد عاطف:

لازالت الدورة الذهبية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في أيامها الأولى، وسط توافد العشرات من الأسر المصرية على المعرض الممتد حتى 5 فبراير المقبل.

وبعد انقضاء يومين من المعرض، يقدم مصراوي عدة نصائح يمكن للراغبين بالذهاب إلى المعرض الاستعانة بها.

توقيت الذهاب

يجب أن تكون في الصباح الباكر حتى تستطيع أن تستمتع بمزيد من الوقت؛ نظرًا لبُعد المعرض عن العاصمة، وبالتالي فإن الذهاب متأخرًا سيحرم الجمهور من تفقد كل القاعات والندوات والأنشطة التي ينظمها المعرض.

المواصلات

التزم بخطوط المواصلات التي أعلنت عنها هيئة الكتاب حتى تصل المعرض بأسهل طريق، وأعلنت الهيئة عن توافر 7 خطوط من 7 ميادين عامة، تغطي كافة مناطق العاصمة وتخدم القادمين من الأقاليم والمحافظات.

وإذا لم تعرف أماكن تمركز المواصلات، فأسهل طريق أن تستقل المترو، وتصل محطة أرض المعارض، لتجد 20 أتوبيس من قطاع النقل بالقوات المسلحة تقلك إلى مقر المعرض الجديد في التجمع الخامس بالمجان.. (لمزيد من التفاصيل عن المواصلات.. اضغط هنا

الملابس

لا ترتدي ملابس ثقيلة لأن الطقس مستقر هذه الأيام، كذلك القاعات التي تضم دور العرض وتقام بها الأنشطة مكيفة ومزدحمة بالآلاف من الجماهير، وبالتالي ستُفاجأ بسخونة الجو، ولكن ينصح بأخذ جاكيت معاك تحسباً لتقلب الجو ليلًا وقت العودة.

النقود

احرص على أن تكون نقودك ورقية ولا تضع نقودًا معدنية بجيوبك؛ حتى لا تضطر إلى إخراجها كلما دخلت إحدى القاعات على أبواب التفتيش، خاصة وأن الطوابير تكون طويلة أغلب الوقت، مما يزيد من معاناتك ومعاناة الجماهير التي تنتظر مرورك لتمر من بعدك.

البلازات

يتضمن المعرض أربع قاعات تم ترقيمهم ترقيماً واضحاً على باب كل قاعة منهم، وتقام الأنشطة في "بلازا 1، 2"، ومكانهم في وسط القاعات، فإذا كنت تريد حضور أحد الأنشطة الثقافية الموجودة بالبلازات عليك أن تقصدها مباشرة ولا تدخل من القاعات لأن بعضها لا يوجد به أبواب داخلية تؤدي للبلازات.

أنشطة للأطفال

إذا ذهبت للمعرض بصحبة أولادك، لابد وأن تمر على جناح الطفل بالمعرض لأنك ستجد عشرات الورش الفنية والأنشطة التي تجعلك تقضي نصف يومك وسط استمتاع الأطفال.

كتب رخيصة

إذا كنت تبحث عن الكتب الرخيصة، فعليك أن تتجه إلى أجنحة قطاعات وزارة الثقافة المختلفة، مثل: قصور الثقافة، وهيئة الكتاب وغيرها، وعليك أن تحرص على زيارتها بأول أيام المعرض قبل نفاذ الكتب المهمة.