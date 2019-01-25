وزيرة الصحة: فحص 27.8 مليون مواطن منذ انطلاق "100 مليون صحة"

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فحص ١٤ مليون و٧٧٧ ألف مواطن حتى اليوم، وذلك بالمرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "١٠٠ مليون صحة".

وأشارت وزيرة الصحة، في بيان اليوم، إلى أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها مطلع أكتوبر الماضي، وصل إلى ٢٧ مليون و٨٤٥ ألفًا و٤٢٤ مواطنًا، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين؛ للاطمئنان عليهم، وعلاج من يثبت إصابته بالمجان.

كما تم فحص ٦٠٠ ألف طالب بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة، وذلك في محافظات المرحلة الأولى التسعة.

وأكدت وزيرة الصحة، إعداد دورات تدريبية للقائمين على المبادرة الرئاسية قبل بدء كل مرحلة، لافتا إلى أنه تم بدء دورة تدريبية للقائمين على المبادرة في مرحلتها الثالثة، بدأت الأربعاء الماضي، وتستمر لمدة 7 أيام وتستهدف تدريب ١٧٦٥ عضوا.

ولفتت إلى أن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باعطاء شهادات تكريم للقائمين على المبادرة تحفيزاً لهم، لمشاركتهم في هذه الحملة القومية.

ومن المقرر البدء في المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية مطلع مارس المقبل وتستمر حتى نهاية أبريل 2019، في ٧ محافظات هي: الوادي الجديد، والجيزة، والغربية، والدقهلية، والشرقية، والمنيا، وقنـا.